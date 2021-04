Violenza corrosiva

(Di lunedì 26 aprile 2021) Aggredito, immobilizzato, abbattuto. Un secchio pieno di acido, lanciato sulla testa e sul corpo. Una , premeditata e agghiacciante. Oltre quaranta interventi chiurugici. Sofferenza e disperazione. Recisi i padiglioni auricolari. Un occhio enucleato e l’altro con meno di un decimo. Cuoio capelluto e busto gravemente ustionati. Invalidità del 100%. Il dolore fisico e quello interiore. Genitori stremati e affranti. Uno shock psicologico ed economico. Uno tsunami di brutalità che ha travolto ogni aspetto della vita. A essere vittima di vitriolage, termine usato per l’aggressione con acido, è stato William Pezzulo. Ventisei anni, un bar da poco rilevato e il domani appena accennato. Sono le 23:30 circa del 19 settembre 2012, quando una rabbia, non prevedibile e non concepibile, si abbatte e piomba su di lui. Dopo aver parcheggiato la machina, William sta rientrando a casa. ...

