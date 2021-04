Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021)DEL 26 APRILEORE 9:05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRATERAMO E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA SALARIA E CASSIA BIS SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN USCITA DALLA CAPITALE INJ VIA FLAMINIA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA PRIMA PORTA E DUE PONTI DIREZIONEIN VIA ARDEATINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA FALCOGNANA E DIVINO AMORE DIREZIONE RACCORDO ...