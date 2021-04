Variante indiana, a Latina in corso indagine epidemiologica sulla comunità sikh (Di lunedì 26 aprile 2021) Nella provincia di Latina oggi si contano 121 nuovi casi sui 964 totali della Regione Lazio. Dopo l’alert sulla pericolosità della Variante indiana, a preoccupare sono i possibili arrivi dall’India – prima che il ministro Roberto Speranza decidesse la chiusura dei voli – di persone appartenenti alla comunità sikh, circa 15mila persone, che vede molti dei suoi componenti impiegati nell’agricoltura. L’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, comunica che è stata attivata “una vasta indagine epidemiologica nei confronti della comunità e che ora si attende l’esito dei test inviati allo Spallanzani per i i sequenziamenti per verificare ipotesi di varianti”. D’Amato spiega che dopo lo screening, portato avanti con la mediazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Nella provincia dioggi si contano 121 nuovi casi sui 964 totali della Regione Lazio. Dopo l’alertpericolosità della, a preoccupare sono i possibili arrivi dall’India – prima che il ministro Roberto Speranza decidesse la chiusura dei voli – di persone appartenenti alla, circa 15mila persone, che vede molti dei suoi componenti impiegati nell’agricoltura. L’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, comunica che è stata attivata “una vastanei confronti dellae che ora si attende l’esito dei test inviati allo Spallanzani per i i sequenziamenti per verificare ipotesi di varianti”. D’Amato spiega che dopo lo screening, portato avanti con la mediazione ...

TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - Agenzia_Ansa : Zaia: 'La variante indiana individuata anche in Veneto. Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre e fi… - gammino_roberto : RT @mbx1900: Variante indiana: •nn è vaccine escape(ceppo nuovo) •È nota dal 5-10-2020 •Nn è prevalente nemmeno in India (che ha meno ca… - mariofe92981671 : RT @MarcoSanavia1: Variante indiana individuata a Bassano del Grappa portata da due indiani, padre e figlia di ritorno dalla madrepatria. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante indiana Variante indiana, Crisanti: 'Se è stata trovata in Italia, significa che è già diffusa' È la riflessione del virologo Andrea Crisanti , dopo che oggi il governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato i primi due casi di variante indiana - padre e figlia di ritorno dall'India - ...

Zaia: 'Variante indiana in Veneto' Venezia, 26 aprile 2021 'In Veneto trovati due casi di variante indiana, si tratta di un padre e della figlia rientrati dall'India', così il presidente del Veneto Zaia. / Facebook Luca Zaia

Variante indiana, primi contagi in Italia. Cos'è e i dubbi sull'efficacia dei vaccini IL GIORNO Variante indiana nell’Alto Vicentino, l’Ulss 7: “Contagiati in isolamento dal rientro” Sono in quarantena a casa, insieme al resto del nucleo familiare, e presentano una sintomatologia lieve il padre e la figlia dell'Alto Vicentino risultati ...

Varianti Covid, presto il tema in Cts La “svizzera” isolata in Piemonte, quella “indiana” in Veneto. Le nuove varianti preoccupano il Governo ed è verosimile che la questione finisca sul tavolo del Comitato tecnico scientifico già nella p ...

È la riflessione del virologo Andrea Crisanti , dopo che oggi il governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato i primi due casi di- padre e figlia di ritorno dall'India - ...Venezia, 26 aprile 2021 'In Veneto trovati due casi di, si tratta di un padre e della figlia rientrati dall'India', così il presidente del Veneto Zaia. / Facebook Luca ZaiaSono in quarantena a casa, insieme al resto del nucleo familiare, e presentano una sintomatologia lieve il padre e la figlia dell'Alto Vicentino risultati ...La “svizzera” isolata in Piemonte, quella “indiana” in Veneto. Le nuove varianti preoccupano il Governo ed è verosimile che la questione finisca sul tavolo del Comitato tecnico scientifico già nella p ...