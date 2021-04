USA, ordini beni durevoli marzo +0,5% m/m, core +0,9% (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Tornano a crescere gli ordinativi di beni durevoli americani a marzo. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un incremento dello 0,5% su base mensile dopo il -0,9% del mese precedente (dato rivisto da -1,1%) e rispetto alle stime degli analisti (+2,5%). Il dato “core“, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta in crescita dello 0,9% rispetto al -0,8% del mese precedente e al +1,5% del consensus. Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi hanno visto un aumento dello 0,5% dopo il -0,4% precedente (dato rivisto da -0,8%). Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Tornano a crescere gli ordinativi diamericani a. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), glihanno evidenziato un incremento dello 0,5% su base mensile dopo il -0,9% del mese precedente (dato rivisto da -1,1%) e rispetto alle stime degli analisti (+2,5%). Il dato ““, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta in crescita dello 0,9% rispetto al -0,8% del mese precedente e al +1,5% del consensus. Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi hanno visto un aumento dello 0,5% dopo il -0,4% precedente (dato rivisto da -0,8%).

