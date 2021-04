Tutto pronto per l’opera di Jorit alla Reggia Designer Outlet: un volto di donna ancora da svelare (Di lunedì 26 aprile 2021) Dal 16 al 21 maggio, Jorit sarà negli spazi del Designer Outlet di Marcianise per realizzare un’opera inedita di grandi dimensioni. Il soggetto dell’opera, che sarà svelato solo nei giorni immediatamente precedenti l’inizio dei lavori, andrà ad arricchire la ormai celebre Human tribe dell’artista, la sua tribù di volti potenti ed espressivi disseminati in gran parte del mondo – dall’Europa agli Stati Uniti, dalla Russia alla Cina – e riconoscibili dai segni sulle guance, firma inequivocabile dell’artista. Si tratta di due strisce rosse nella pelle che evocano rituali magici e iniziatici delle tribù africane, in particolare il rito della scarnificazione che segna il passaggio dall’infanzia all’età adulta e l’entrata dell’individuo nella tribù. Per l’artista questi segni assumono una ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Dal 16 al 21 maggio,sarà negli spazi deldi Marcianise per realizzare un’opera inedita di grandi dimensioni. Il soggetto del, che sarà svelato solo nei giorni immediatamente precedenti l’inizio dei lavori, andrà ad arricchire la ormai celebre Human tribe dell’artista, la sua tribù di volti potenti ed espressivi disseminati in gran parte del mondo – dall’Europa agli Stati Uniti, dRussiaCina – e riconoscibili dai segni sulle guance, firma inequivocabile dell’artista. Si tratta di due strisce rosse nella pelle che evocano rituali magici e iniziatici delle tribù africane, in particolare il rito della scarnificazione che segna il passaggio dall’infanzia all’età adulta e l’entrata dell’individuo nella tribù. Per l’artista questi segni assumono una ...

