Sequestrate tonnellate falso “pomodoro 100% italiano” nel livornese | 6 indagati

(Di lunedì 26 aprile 2021) I carabinieri per la tutela agroalimentare hanno sequestrato 3.500di, etichettate come “” e/o “toscano”, pronte per la commercializzazione, e 977di prodotto semilavorato e concentrato didi provenienza estera (extra-Ue), in fusti e bidoni, nel. Sei gli. mgg/red su Il Corriere della Città.

Il bilancio è di 3.500 tonnellate di conserve, anche in pacchi e briks già confezionate e etichettate come 'pomodoro 100% italiano' e/o 'pomodoro 100% toscano' e 977 tonnellate circa di prodotto semilavorato e concentrato di pomodoro di provenienza estera (extra-Ue), in fusti e bidoni. I carabinieri per la tutela agroalimentare hanno sequestrato 4.477 tonnellate di pomodoro, per lo più confezioni di conserve (3.500 tonnellate) etichettate come 'pomodoro 100% italiano' e/o 'pomodoro 100% toscano', pronte per la commercializzazione, il resto (977 tonnellate) prodotto semilavorato e concentrato di pomodoro di provenienza estera.