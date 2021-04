Schiacciato da una lastra di marmo | paura per un 51enne a Berchidda

Advertising

horannvibez : così rincoglionita che ho schiacciato su una foto pensando si aprisse :') - LScarsos : @bdario88 @BBBroTa @tancredipalmeri Il Barcellona di metà anni 2000, schiacciato dal Real, costruì una squadra atto… - St4tlerWaldorf : @AntoStel eh, credo sia uno degli effetti collaterali più gravi di questa pandemia. Chi pratica il dubbio si trova… - kmmxes_ : mio padre domani: perché alle una di stanotte hai visto il mio stato? cosa facevi sveglia? io: niente, sono andata… - margio_ : Raga una mia collega ha visto la sua gatta addormentata in modo strano e come si è svegliata ha visto che sotto c'e… -

Ultime Notizie dalla rete : Schiacciato una

Agenzia ANSA

Un operaio è rimastodalastra di marmo nella ditta in cui lavorava questa mattina a Berchidda. L'uomo, E. C. di 51 anni, è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari nel reparto ...Un operaio di 51 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina nella marmeria 'Marmi e Graniti', a Berchidda . L'uomo stava spostandogrossa lastra di marmo che, per cause in fase di accertamento, gli è caduta addosso schiacciandogli le gambe. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri del reparto ...Incidente stradale verso le 10 di questa mattina a Manerba del Garda, sulla strada 572. Tre i mezzi tamponati, due pesanti e un'automobile.... Scopri di più ...Lo schianto attorno alle 10 al Crociale di Manerba del Garda: sul posto i Vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia locale ...