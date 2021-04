Resident Evil Village buone notizie! Capcom estende la durata della demo finale (Di lunedì 26 aprile 2021) Diversi giorni fa Capcom ha suscitato polemiche quando ha annunciato che la tanto attesa demo di Resident Evil Village sarebbe stata disponibile per un tempo molto limitato. La prima versione di prova è stata disponibile su console PlayStation per poche ore, costringendo molti giocatori ad essere esclusi a causa del lavoro o del fatto di dover riposare. La demo finale che verrà lanciata il 2 maggio, sarebbe dovuta durare 24 ore: ma sembra che anche stavolta per i fan questa durata è risultata insoddisfacente, e così Capcom che ha deciso di rettificare. Come annunciato ufficialmente tramite gli account di Resident Evil, i responsabili del videogioco hanno ascoltato le lamentele della ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 aprile 2021) Diversi giorni faha suscitato polemiche quando ha annunciato che la tanto attesadisarebbe stata disponibile per un tempo molto limitato. La prima versione di prova è stata disponibile su console PlayStation per poche ore, costringendo molti giocatori ad essere esclusi a causa del lavoro o del fatto di dover riposare. Lache verrà lanciata il 2 maggio, sarebbe dovuta durare 24 ore: ma sembra che anche stavolta per i fan questaè risultata insoddisfacente, e cosìche ha deciso di rettificare. Come annunciato ufficialmente tramite gli account di, i responsabili del videogioco hanno ascoltato le lamentele...

