Recovery | Gualtieri | ' ottimo piano | completa e rafforza testo di gennaio'

"E' con grande soddisfazione e con la piena consapevolezza di un passaggio storico che salutiamo la presentazione del Pnrr. Quando nel pieno della prima ondata della pandemia il governo italiano affermò la necessità si un salto di qualità nella risposta europea, pochi ritenevano che sarebbe stato possibile" ed invece "emerse nei gruppi dirigenti europei la consapevolezza che occorresse affiancare a una vigorosa politica monetaria anche una politica di bilancio comune". Lo dice Roberto del Pd nel dibattito in aula alla Camera sulle comunicazioni del premier Mario Draghi sul Pnrr. Ora va colta questa "opportunità irripetibile. E' in gioco molto di più di questo o quel progetto ma il destino e il ruolo del Paese negli anni a venire".

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – "E' con grande soddisfazione e con la piena consapevolezza di un passaggio storico che salutiamo la presentazione del Pnrr. Quando nel pieno della prima ondata della pandemia il governo italiano affermò la necessità si un salto di qualità nella risposta europea, pochi ritenevano che sarebbe stato possibile" ed invece "emerse nei gruppi dirigenti europei la consapevolezza che occorresse affiancare a una vigorosa politica monetaria anche una politica di bilancio comune". Lo dice Roberto Gualtieri del Pd nel dibattito in aula alla Camera sulle comunicazioni del premier Mario Draghi sul Pnrr. Ora va colta questa "opportunità irripetibile. E' in gioco molto di più di questo o quel progetto ma il destino e il ruolo del Paese negli anni a venire". Il Recovery Plan nella sua interezza porta la firma della Repubblica italiana e dobbiamo esserne... La sindaca è delusa, ma in realtà a Roma serve molto di più che una iniezione di danaro: serve un progetto a lungo termine e molto coraggio.