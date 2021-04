Quella fottuta voglia di tornare a vivere seguendo le regole però

Leggi su dilei

(Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi 26 aprile 2021 doveva essere una data storica per l’Italia della pandemia, dopo settimane, che sono diventate mesi, di zona rossa e arancione, con bar e ristoranti chiusi, il coprifuoco attivo e tante serrande abbassate, con divieto di spostamento tra comuni, finalmente si torna a respirare aria di libertà, insieme alla primavera. Tante regioni sono finalmente tornate gialle, un colore questo, tanto agognato e desiderato, che, visto quello che è accaduto nella giornata di ieri, potrebbe trasformarsi in un colossale boomerang. Già perché proprio ieri, nella giornata della Liberazione, è avvenuto quello che si sperava non accadesse più, quello che ognuno di noi credeva che la maggior parte degli Italiani avesse capito, assembramenti di qualunque genere, da Nord a Sud. Con canti, balli, rave senza rispettare le pocherimaste a difenderci ...