Paolo Bonolis confermato a Mediaset: “addio” il Live della D’Urso (Di lunedì 26 aprile 2021) Grand novità per gli amanti di Paolo Bonolis e il suo programma Avanti un altro”: il conduttore “cancella” il Live della D’Urso Avanti un altroGrandissime novità in casa Mediaset che si sta preparando per la pubblicazione del nuovo palinsesto. Ogni anno, si sa, la rete del Biscione in base agli ascolti così cambia o cancella i programmi. Quest’anno purtroppo è toccato a Barbara D’Urso e il suo Live che è stato chiuso con largo anticipo. Da circa due settimane a sostituirla ci ha pensato Paolo Bonolis e questa mossa si è confermata davvero efficace, vediamo perchè. Avanti un altro di domenica funziona: addio al Live Il Live Non è la ... Leggi su formatonews (Di lunedì 26 aprile 2021) Grand novità per gli amanti die il suo programma Avanti un altro”: il conduttore “cancella” ilAvanti un altroGrandissime novità in casache si sta preparando per la pubblicazione del nuovo palinsesto. Ogni anno, si sa, la rete del Biscione in base agli ascolti così cambia o cancella i programmi. Quest’anno purtroppo è toccato a Barbarae il suoche è stato chiuso con largo anticipo. Da circa due settimane a sostituirla ci ha pensatoe questa mossa si è confermata davvero efficace, vediamo perchè. Avanti un altro di domenica funziona:alIlNon è la ...

Advertising

fanpage : Ad #AvantiUnaltroAncheDiSera con la complicità di Paolo Bonolis, Tommaso #Zorzi lancia una frecciata a Barbara D'… - hermmalfy : @amooilcibo stavo per dire Paolo Bonolis ma non è un personaggio ahaha quindi direi il personaggio di friends che però non so come si chiama - Bot_Freddie : RT @hazzaxlavazza: @goldenxharrylou giustamente?????? paolo bonolis e freddie mercury supremacy (scusate ma paolino c’è lo dobbiamo mettere) h… - hazzaxlavazza : @goldenxharrylou giustamente?????? paolo bonolis e freddie mercury supremacy (scusate ma paolino c’è lo dobbiamo mette… - oneshotnickmike : Comunque io a quattordici anni ero innamorata follemente di Paolo Bonolis; volevo svelarvi questo segreto. Ahahahah -