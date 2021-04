Pagelle Lazio-Milan 3-0: voti e tabellino Serie A 2020/2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Lazio-Milan 3-0, match della trentatreesima giornata di Serie A. A decidere il posticipo e scontro diretto per la Champions League, ci pensa Joaquin Correa, fin qui sei gol in stagione e oggi autore della doppietta decisiva per il 3-0 inflitto dai biancocelesti ai rossoneri che per la prima volta in stagione escono fuori dalle prime quattro. In chiusura il tris di Ciro Immobile. La classifica vede l’Atalanta a 68 punti, Napoli, Juventus e Milan a 66 e Lazio a 61 ma con una partita contro il Torino da recuperare. HIGHLIGHTS Le Pagelle Lazio (3-5-2): Reina 6,5; Marusic 6, Acerbi 6,5, Radu 6; Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6 (43’ Cataldi sv), Luis Alberto 6,5 (43’ Akpa Akpro ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Le, ie ildi3-0, match della trentatreesima giornata diA. A decidere il posticipo e scontro diretto per la Champions League, ci pensa Joaquin Correa, fin qui sei gol in stagione e oggi autore della doppietta decisiva per il 3-0 inflitto dai biancocelesti ai rossoneri che per la prima volta in stagione escono fuori dalle prime quattro. In chiusura il tris di Ciro Immobile. La classifica vede l’Atalanta a 68 punti, Napoli, Juventus ea 66 ea 61 ma con una partita contro il Torino da recuperare. HIGHLIGHTS Le(3-5-2): Reina 6,5; Marusic 6, Acerbi 6,5, Radu 6; Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6 (43’ Cataldi sv), Luis Alberto 6,5 (43’ Akpa Akpro ...

