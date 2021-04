Oltre 800 persone al rave party a Bologna: "Multati in 300" (Di lunedì 26 aprile 2021) Oltre 300 giovani sono stati identificati e Multati per aver partecipato al rave party organizzato ieri a Bologna al parco di Villa Angeletti. Digos e reparto mobile della Polizia, informa la Questura, hanno anche sequestrato gli impianti di diffusione sonora: mixer, amplificatore, gruppo elettrogeno e quattro casse, a bordo di un furgone noleggiato ad Arezzo. Sono state rimosse anche 18 auto utilizzate dai partecipanti per raggiungere il parco. Al raduno, pubblicizzato sui social, hanno partecipato fino a sera quasi 800 persone. Sanzioni saranno inflitte anche a circa 250 giovani identificati dalla Polfer, arrivati in treno. I servizi di controllo del territorio, spiega la Questura, già attivi in città per le diverse manifestazioni in programma per il 25 aprile, “sono stati ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021)300 giovani sono stati identificati eper aver partecipato alorganizzato ieri aal parco di Villa Angeletti. Digos e reparto mobile della Polizia, informa la Questura, hanno anche sequestrato gli impianti di diffusione sonora: mixer, amplificatore, gruppo elettrogeno e quattro casse, a bordo di un furgone noleggiato ad Arezzo. Sono state rimosse anche 18 auto utilizzate dai partecipanti per raggiungere il parco. Al raduno, pubblicizzato sui social, hanno partecipato fino a sera quasi 800. Sanzioni saranno inflitte anche a circa 250 giovani identificati dalla Polfer, arrivati in treno. I servizi di controllo del territorio, spiega la Questura, già attivi in città per le diverse manifestazioni in programma per il 25 aprile, “sono stati ...

