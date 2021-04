MotoGP | Pit Beirer | “Andrea Dovizioso non è una opzione per KTM in vista del 2022”

(Di lunedì 26 aprile 2021) “L’argomentonon esiste per la KTM”. Parole e musica di Pit, numero uno del team austriaco alla vigilia del Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera, sulla questione che riguarda l’ex pilota della Ducati. Dopo il test effettuato con l’Aprilia appare inevitabile come il romagnolo tornerà in scena innelma, dopo essere stato accostato a lungo alla KTM, sembra che questasia ormai tramontata. ll team di Mattighofen ha tra le mani diversi giovani interessanti e, a quanto pare, non è interessata all’esperienza di “Dovi”. Come riferisce Speedweek, un anno fa le due parti si parlarono, ma il CEO Stefan Pierer non ha ritenuto appropriate le richieste economiche del forlivese, specialmente in tempi di Covid-19. “Non è più una nostra– conferma ...

Il progetto, quindi, prevede Fernandez incon la KTM. Sognando Schwantz Soltanto chi non ha ... con un secondo e un primo posto, quest'ultimo ottenuto partendo dallalane e transitando al ...Con la seconda vittoria in tre gare (memorabile la seconda in Qatar, partendo dallalane) è in testa al mondiale con 31 punti di vantaggio sul compagno di squadra Masia , il favorito della ..."L'argomento Dovizioso non esiste per la KTM". Parole e musica di Pit Beirer, numero uno del team austriaco alla vigilia del Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera, sulla questione che riguarda ...MotoGP: "La RS-GP è cresciuta molto in tante aree, lo scorso anno non sorridevo più: ora sono tornato a farlo. È un orgoglio essere la punta di Aprilia in MotoGP" ...