Milan, l'ora di Mandzukic per provare l'allungo Champions (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Milan vuole approfittare del pareggio della Juventus e stasera con la Lazio sarà ancora priva di Ibrahimovic. Chances per Mario Manduzkic Stefano Pioli si gioca la carta Mario Mandzukic per la sfida di questa sera con la Lazio. Per la prima volta da quando è arrivato nel mercato di gennaio la boa croata partirà dal primo minuto sostituendo l'infortunato Zlatan Ibrahimovic. LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Scelta pesante per il mister rossonero che come riporta Il Corriere dello Sport per il momento lascia da parte l'idea Rafael Leao prima punta. Il portoghese non ha mai convinto in quel ruolo, potrebbe essere invece più utile recuperarlo facendolo entrare a gara in corso come ala offensiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

