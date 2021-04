Lazio-Milan 3-0, Lulic: “Dovevamo reagire dopo la sconfitta di Napoli. Rinnovo? Non so” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Rinnovo? Non so cosa farò l’anno prossimo. Per ora il mio obiettivo era tornare a giocare a pallone, sono contento di poter ancora giocare ma non so se questi saranno gli ultimi mesi alla Lazio. Vedremo a fine stagione”. Così Senad Lulic, centrocampista della Lazio, ai microfoni di Sky Sport, sul proprio futuro in biancoceleste. Il successo contro il Milan ha rilanciato le ambizioni Champions della truppa di Inzaghi: “Abbiamo fatto tante belle partite quest’anno. Questa era importantissima e ci voleva una reazione così dopo la sconfitta di Napoli. Ora siamo aggrappati al gruppone di squadre che sono davanti a noi, ma dobbiamo già pensare alla prossima partita. Sappiamo che ci sono tante squadre forti, il campionato è equilibrato ma siamo ancora lì e ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) “? Non so cosa farò l’anno prossimo. Per ora il mio obiettivo era tornare a giocare a pallone, sono contento di poter ancora giocare ma non so se questi saranno gli ultimi mesi alla. Vedremo a fine stagione”. Così Senad, centrocampista della, ai microfoni di Sky Sport, sul proprio futuro in biancoceleste. Il successo contro ilha rilanciato le ambizioni Champions della truppa di Inzaghi: “Abbiamo fatto tante belle partite quest’anno. Questa era importantissima e ci voleva una reazione cosìladi. Ora siamo aggrappati al gruppone di squadre che sono davanti a noi, ma dobbiamo già pensare alla prossima partita. Sappiamo che ci sono tante squadre forti, il campionato è equilibrato ma siamo ancora lì e ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Milan Lazio - Milan 3 - 0, le pagelle: Mandzukic bomber inutile, Tomori umiliato Queste le pagelle di Lazio - Milan 3 - 0 . 6,5 Reina Dopo i disastri di Napoli, gli tocca la sua altra ex italiana. E stavolta va meglio. 6 Marusic È dalla sua parte che il Milan si rende più pericoloso. 6,5 Acerbi Deve ...

Inzaghi: 'Vittoria schiacciante. Gol di Correa da annullare? A Napoli...' Si rialza la Lazio, che sceglie il modo migliore per riscattare i cinque gol incassati a Napoli . I biancocelesti stendono il Milan 3 - 0 e continuano a rincorrere il treno Champions. Ora il ritardo dalla Juventus ...

Pioli: «Incredibile il fallo non fischiato, mi aspettavo di più dalla squadra» Sul fatto che la squadra saprà tirare fuori il massimo sì, ma sappiamo che dobbiamo fare prestazioni migliori, purtroppo veniamo da due sconfitte e da ora in avanti ogni punto diventa più pesante» Mi ...

Milannews deluso: "Altro che Superlega: il Milan sta buttando via la stagione" Ennesimo crollo: il Milan sta buttando via la stagione. Altro che Superlega: i rossoneri rischiano di rimanere fuori dalla Champions. La Lazio passeggia su Calhanoglu e compagni, che ci provano ma sen ...

