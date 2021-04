La Juventus non molla Giroud: l’attaccante può arrivare a costo zero (Di lunedì 26 aprile 2021) La Juventus cerca rinforzi nel reparto avanzato in vista della prossima stagione e non perde di vista i vecchi obiettivi. Il direttore sportivo Paratici continua a seguire con interesse Olivier Giroud, 34enne centravanti del Chelsea. Il francese è stato vicino ai bianconeri nello scorso gennaio, ma alla fine ha preferito restare a Londra fino alla L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Lacerca rinforzi nel reparto avanzato in vista della prossima stagione e non perde di vista i vecchi obiettivi. Il direttore sportivo Paratici continua a seguire con interesse Olivier, 34enne centravanti del Chelsea. Il francese è stato vicino ai bianconeri nello scorso gennaio, ma alla fine ha preferito restare a Londra fino alla L'articolo

Advertising

ZZiliani : La #SerieA è quel buffo campionato in cui 11 club chiedono ufficialmente alla #Federazione di punire #Juventus,… - ZZiliani : Mia previsione: se #FlorentinoPerez va avanti così e la #Juventus non si affretta a buttare a mare #Agnelli, è la v… - forumJuventus : Morata post #FiorentinaJuve: 'Ho segnato ma non sono mai contento quando non vinciamo. Futuro? Resterei a vita alla… - RidTheRock : RT @NicoSchira: I deja vù vanno di moda nella Torino bianconera. Dopo Trapattoni e Lippi potrebbe toccare a Max #Allegri, la cui ombra aleg… - gibelli_omar : RT @1411nico: ?? #Momblano: #Allegri ha già una squadra per la prossima stagione, non è la #Juventus. -