Iraq, incendio in un ospedale Covid a Baghdad: 82 morti e oltre 100 feriti (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono almeno 82 i morti e oltre 100 le persone ferite in seguito a un incendio divampato nella giornata di domenica 25 aprile nell’ospedale Covid Ibn al-Khatib a Baghdad, in Iraq. La maggior parte delle vittime si trovava ricoverata nella struttura in seguito ad infezione da Coronavirus: sono almeno 28 i pazienti deceduti che, nel momento in cui è scoppiato l’incendio, occupavano letti di terapia intensiva. La tragedia ha innescato forti polemiche in Iraq, in particolare a causa della mancanza di un impianto anti-incendio all’interno dell’ospedale. Proprio per questo motivo le fiamme si sono propagate in tutta la struttura, raggiungendo i reparti in cui erano ricoverati oltre 100 ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono almeno 82 i100 le persone ferite in seguito a undivampato nella giornata di domenica 25 aprile nell’Ibn al-Khatib a, in. La maggior parte delle vittime si trovava ricoverata nella struttura in seguito ad infezione da Coronavirus: sono almeno 28 i pazienti deceduti che, nel momento in cui è scoppiato l’, occupavano letti di terapia intensiva. La tragedia ha innescato forti polemiche in, in particolare a causa della mancanza di un impianto anti-all’interno dell’. Proprio per questo motivo le fiamme si sono propagate in tutta la struttura, raggiungendo i reparti in cui erano ricoverati100 ...

