Inter Scudetto | il sogno sta per realizzarsi a breve

(Di lunedì 26 aprile 2021) Domenica 2 Maggio l’potrebbe matematicamente festeggiare lo2021 con un vantaggio doppio rispetto ad una squadra che per nove anni ha dominato le scene: stiamo parlando della Juventus ovviamente. Manca solo la vittoria col Crotone e per i nerazzurri sarà festa grande come nel 2010 quando però vinse lo, Champions League e Coppa Italia. Studiamo i numeri riguardo la vittoria dell’-Verona- 1-0: Darmian sblocca i nerazzurri: quando i nerazzurri potranno festeggiare? “E’ fatta al 95 percento”. Ha commentato così Antonio Conte sulla corsadella suadopo il successo sul Verona.In attesa del Milan che gioca oggi 26 Aprile 2021la classifica proietta i nerazzurri a più ...

...settimana per discutere il futuro Un gol di Darmian ad un quarto d'ora dalla fine ha regalato altri tre punti pesantissimi per l'di Antonio Conte, che si avvicina sensibilmente ad uno...... che spazza via almeno per qualche ora i detriti di un fallito golpe calcistico, che il prevedibile film da "quasi -" che si è girato allo stadio di Milano dove l', con un assai ...Domenica 2 Maggio l’Inter potrebbe matematicamente festeggiare lo Scudetto 2021 con un vantaggio doppio rispetto ad una squadra che per nove anni ha dominato le scene: stiamo parlando della Juventus ...Calcio, le parole di Marcello Lippi sull'Inter: "Lo Scudetto è un segnale di ripartenza, bravo Conte a costruire una squadra a sua immagine".