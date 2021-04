Inter | Conte | a quale tavolo andrai?

(Di lunedì 26 aprile 2021) Se, solitamente sempre così attento e premuroso a non dare niente per scontato, sostiene che l'ha in mano il 95 per cento dello scudetto , significa che stavolta il discorso è davvero ...

Se, solitamente sempre così attento e premuroso a non dare niente per scontato, sostiene che l'ha in mano il 95 per cento dello scudetto , significa che stavolta il discorso è davvero chiuso ...Altrimentiavrebbe un solo modo per lasciare l': dimettersi. Rinunciando così ai 12 milioni di euro netti d'ingaggio previsti dal suo ultimo anno di contratto . Lo farà? Difficile, ma non ..."Su Pirlo cala l’ombra di Allegri. «Io e la società siamo scontenti»". Così stamane titola La Repubblica. Emanuele Gamba scrive: "(...) La la ...Romelu Lukaku è probabilmente il giocatore con la valutazione di mercato più alta nella rosa nerazzurra, e dopo questa stagione stupenda non sorprende che tantissimi club lo vogliano.