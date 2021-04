Il Napoli ha scelto Spalletti. Deciso anche il vice allenatore.

(Di lunedì 26 aprile 2021) Lucianofuturodel. Secondo quanto raccolto dalla redazione del portale “Le Bombe di Vlad” la pista è caldissima. Il tecnico toscano sarebbe molto vicino sostituire Gennaro Gattuso che a fine stagione, a meno di grandissime sorprese, lascerà la piazza partenopea. Il nome di Lucianoper la panchina delsi fa con insistenza e già dopo la sconfitta di Verona c’è stata una telefonata col presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron delche aveva sondatoquando doveva dire addio a Carlo Ancelotti. L’exdella Roma è pronto a ritornare in pista, ma non ha voluto prendere una squadra in corsa ecco perché il contatto con De Laurentiis non è andato a buon fine dopo ...

Advertising

napolipiucom : Il Napoli ha scelto Spalletti. Deciso ... - PietroAgoglia : RT @BombeDiVlad: ??INDISCREZIONE #LBDV - Il #Napoli e #Spalletti sembrano vicini, intanto si ragiona sul team che lo seguirebbe ???? Spunta… - DilectisG : RT @BombeDiVlad: ??INDISCREZIONE #LBDV - Il #Napoli e #Spalletti sembrano vicini, intanto si ragiona sul team che lo seguirebbe ???? Spunta… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ??INDISCREZIONE #LBDV - Il #Napoli e #Spalletti sembrano vicini, intanto si ragiona sul team che lo seguirebbe ???? Spunta… - BombeDiVlad : ??INDISCREZIONE #LBDV - Il #Napoli e #Spalletti sembrano vicini, intanto si ragiona sul team che lo seguirebbe ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli scelto

CalcioNapoli24

... Bologna, Firenze,Campobasso, Bari, Palermo, Cagliari,, Catanzaro. A Roma l'appuntamento è dalle 12 alle 14 davanti a Montecitorio. Michele Boccardi è il presidente di Assoeventi. Avete...Il Veneto èanche per le vacanze al lago, il Lago di Garda ovviamente, e le vacanze ... Roma e Firenze che risultano più appetibili da quando non sono invase dai turisti stranieri,, ...Luciano Spalletti futuro allenatore del Napoli. Deciso anche il vice allenatore che secondo indiscrezioni sarà Aurelio Andreazzoli ...Riguardo all'attualità in orbita bianconera, la redazione di TuttoJuve.com ha intervistato in esclusiva Michele Serena, calciatore della Juventus nel 1989-1990. Come commenti il ...