“È stata tre ore con Gilles”: Manuela Ferrera lancia un’accusa contro Rosaria (Di lunedì 26 aprile 2021) L’accusa di Manuela Ferrera Siamo nel pieno della dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi e non mancano gli scontri. Ilary Blasi ha mostrato una clip ai naufraghi dove si vedevano gli arrivisti, ultimi arrivati. litigare tra loro. Manuela Ferrera è stata attaccata dal gruppo perché poco collaborativa. Lei in lacrime ha chiesto di poter cambiare L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 26 aprile 2021) L’accusa diSiamo nel pieno della dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi e non mancano gli scontri. Ilary Blasi ha mostrato una clip ai naufraghi dove si vedevano gli arrivisti, ultimi arrivati. litigare tra loro.attaccata dal gruppo perché poco collaborativa. Lei in lacrime ha chiesto di poter cambiare L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ilpost : Un’auto su cui viaggiavano tre migranti è stata inseguita e attaccata nei pressi di San Severo, in Puglia: due di l… - MatteoPedrosi : #Solbakken, ct Norvegia: 'Negli ultimi tre anni la Juventus è stata eliminata da Lione, Porto e Ajax. L'altro giorn… - reportrai3 : #Report a Manaus: «Il Covid è questo, lascia le persone in solitudine anche nei funerali. Possono entrare solo tre… - GrazianoCutrona : È stata più efficace Asia Argento in tre minuti che #Zorzi #Iva #Elettra nelle precedenti puntate #isola - Novella_2000 : “È stata tre ore con Gilles”: Manuela lancia un’accusa contro Rosaria (VIDEO) #isola -