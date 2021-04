Draghi e l'istruzione che verrà (forse) (Di lunedì 26 aprile 2021) Leggendo le 35 pagine assegnate dal Pnrr (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) alla Missione 4, “istruzione e Ricerca”, sembra di trovarsi in un Paese fermo a cinquant’anni fa. Aule da costruire, palestre quasi inesistenti, edifici da mettere in sicurezza. Ma anche a vent’anni fa, quando siamo stati a guardare l’esplosione della cultura digitale nella ricerca e nel lavoro in tutto il mondo e noi fermi (o quasi), destati solo dalla pandemia, che ci ha trovati scarsi in moltissimi settori e affidati alle capacità di resilienza, è proprio il caso di dirlo, dei singoli. Come direbbe Renzo Piano, il Pnrr a guida Mario Draghi è un determinante e non rinviabile rammendo per questo settore strategico nella vita del Paese. Ci sono 31 miliardi da spendere nei prossimi cinque anni (qui parliamo dei 19,44 previsti alla voce, “Potenziamento dell’offerta dei ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Leggendo le 35 pagine assegnate dal Pnrr (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) alla Missione 4, “e Ricerca”, sembra di trovarsi in un Paese fermo a cinquant’anni fa. Aule da costruire, palestre quasi inesistenti, edifici da mettere in sicurezza. Ma anche a vent’anni fa, quando siamo stati a guardare l’esplosione della cultura digitale nella ricerca e nel lavoro in tutto il mondo e noi fermi (o quasi), destati solo dalla pandemia, che ci ha trovati scarsi in moltissimi settori e affidati alle capacità di resilienza, è proprio il caso di dirlo, dei singoli. Come direbbe Renzo Piano, il Pnrr a guida Marioè un determinante e non rinviabile rammendo per questo settore strategico nella vita del Paese. Ci sono 31 miliardi da spendere nei prossimi cinque anni (qui parliamo dei 19,44 previsti alla voce, “Potenziamento dell’offerta dei ...

Advertising

TgLa7 : ##Recovery Draghi 40% fondi destinato a Sud, 47% a digitalizzazione e innovazione. 70 mld per transizione ecologica… - Alb_Franc_Weiss : @Stefano173456 Mi sembra invece il contrario Basta vedere quante risorse aveva stanziato Conte su Istruzione e Ric… - HuffPostItalia : Draghi e l'istruzione che verrà (forse) - diVirgilioA : RT @TgLa7: ##Recovery Draghi 40% fondi destinato a Sud, 47% a digitalizzazione e innovazione. 70 mld per transizione ecologica, 32 mld per… - benny_bove : RT @TgLa7: ##Recovery Draghi 40% fondi destinato a Sud, 47% a digitalizzazione e innovazione. 70 mld per transizione ecologica, 32 mld per… -