(Di lunedì 26 aprile 2021) MONREALE – È stato consegnato questa mattina aMargherita di Navarra di, un importante ausilio, donato dall’Associazione SOS Belmontese ODV dal Presidente Girolamo Casella e dell’assistente sociale Valentina Alotta, componente del direttivo e riferimento civicosalute del Comune di Monreale. Lo riporta una breve nota dell’amministrazione. Alla cerimonia di consegna, vi hanno preso parte il sindaco Alberto Arcidiacono, e gli assessori alla gestione finanziaria Luigi D’Eliseo, alla pubblica istruzione Rosanna Giannetto, il consulente del sindaco Salvo Giangreco e la dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi. L’associazione da sempre impegnata a sostegno delle problematiche sociali, pone come Mission l’obiettivo d’intervenire a favore delle categorie fragili, ...

monrealeatoday : Donata una carrozzina a un'alunna della scuola di Pioppo - NoiAretini : Donata alla MisericordIa una motopompa - donata_accogli : RT @Farrah88760586: Tenere nascosta l' esistenza di una Donna è come farle violenza - DomenicoAiello_ : RT @museobrera: La collezione delle 'Fantasie' di Mario Mafai - a cui il 30 marzo scorso si è aggiunta la 'Fantasia' n. 23, donata al museo… - museobrera : La collezione delle 'Fantasie' di Mario Mafai - a cui il 30 marzo scorso si è aggiunta la 'Fantasia' n. 23, donata… -

Ultime Notizie dalla rete : Donata una

MyValley.it

Invilla dove all'ingresso si estende un lungo viale circondato da fiori e chiome di carrubi in ...nel 1984 dalla signora Amalia Polara alle Monache Benedettine e oggi luogo di accoglienza ...... aggiunta alla percentualedalla casa editrice (75 sterline), ha permesso di raggiungere quota 325 sterline per comprare i libri.quantità di materiale culturale e didattico che realizza ...CASALE MONFERRATO. Due doni preziosi per la Croce rossa di Casale. L’altro giorno davanti alla sede casalese di Strada Vecchia Pozzo S. Evasio è stato inaugurato un nuovo mezzo di soccorso donato alla ...Ormai un caso conosciuto da tutti quello del posizionamento della prima panchina rossa nel territorio di Massarosa. Dopo mesi durante i quali la giunta si è opposta al posizionamento di un simbolo che ...