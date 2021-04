Delitto di Avellino, i fidanzati non rispondono al gip. Lo zio della giovane: “È una ragazza meravigliosa, è stata plagiata” (Di lunedì 26 aprile 2021) Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Giovanni Limata, 23 anni, e Elena Gioia, 18 anni, i fidanzati di Avellino accusati dell’omicidio del 53enne Aldo Gioia, padre della ragazza. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo si opponeva alla loro relazione. Per questo sarebbe stato ucciso con sette coltellate mentre dormiva sul divano di casa. Nel corso della udienza di convalida degli arresti – i due giovani sono reclusi nel carcere di Avellino – i difensori, Vanni Cerino e Mario Villani, hanno notificato al Gip del Tribunale di Avellino, che ha confermato gli arresti, la decisione dei loro assistiti. La madre della ragazza, Liana, e i fratelli di Aldo Gioia, hanno atteso la decisione del giudice in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Si sono avvalsifacoltà di non rispondere Giovanni Limata, 23 anni, e Elena Gioia, 18 anni, idiaccusati dell’omicidio del 53enne Aldo Gioia, padre. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo si opponeva alla loro relazione. Per questo sarebbe stato ucciso con sette coltellate mentre dormiva sul divano di casa. Nel corsoudienza di convalida degli arresti – i due giovani sono reclusi nel carcere di– i difensori, Vanni Cerino e Mario Villani, hanno notificato al Gip del Tribunale di, che ha confermato gli arresti, la decisione dei loro assistiti. La madre, Liana, e i fratelli di Aldo Gioia, hanno atteso la decisione del giudice in ...

