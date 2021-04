Dall’Inghilterra: l’Uefa apre un’inchiesta su Ibrahimovic per la vicenda della società discommesse (Di lunedì 26 aprile 2021) L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, di nuovo sotto la lente di ingrandimento, La Uefa avrebbe infatti aperto un procedimento nei confronti dell’attaccante a causa di presunte violazioni del codice etico sulle scommesse. A riportarlo autorevoli fonti inglesi, tra queste la BBC e il Daily Record. Il massimo organo del calcio europeo, si legge in particolare, avrebbe nominato un ispettore incaricato di esaminare la situazione legata allo svedese e ad un presunto interesse finanziario in una società di scommesse. Infatti, qualche settimana fa, dalla Svezia era trapelata la notizia di Ibra coinvolto in una società di scommesse sportive (qui per leggere). l’Uefa vuole vederci chiaro su questa vicenda. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) L’attaccante del Milan, Zlatan, di nuovo sotto la lente di ingrandimento, La Uefa avrebbe infatti aperto un procedimento nei confronti dell’attaccante a causa di presunte violazioni del codice etico sulle scommesse. A riportarlo autorevoli fonti inglesi, tra queste la BBC e il Daily Record. Il massimo organo del calcio europeo, si legge in particolare, avrebbe nominato un ispettore incaricato di esaminare la situazione legata allo svedese e ad un presunto interesse finanziario in unadi scommesse. Infatti, qualche settimana fa, dalla Svezia era trapelata la notizia di Ibra coinvolto in unadi scommesse sportive (qui per leggere).vuole vederci chiaro su questa. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

