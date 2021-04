(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl virus ha mietuto ancora vittime. Nell’ultimase ne contano, tre a Pozzuoli ed una Monte di Procida, come hanno informato i sindaci dei due comuni. Tra i decessi un dipendente del comune di Pozzuoli ed un ultranovantenne a Monte di Procida, ai quali, nonostante le terapie, ilnon ha lasciato scampo. La percentuale di contagisi mantiene alta, superiore all’11%. Nelle ultime 24 ore solo a Pozzuoli sono stati registrati 33 nuovi contagi su 290 tamponi analizzati che porta a 5.138 il numero dei positivi in città dall’inizio dell’epidemia. Attualmente, secondo i dati forniti dal sindaco, Vincenzo Figliolia, i positivi sono 637, di cui 4 ricoverati e 633 in isolamento domiciliare, ...

Advertising

danieleverone11 : RT @stefaniagianno7: IL CTIAP RICHIEDE LA RIMOZIONE DI TUTTI E QUATTRO I VACCINI COVID - anteprima24 : ** #Covid: quattro morti in una settimana nell'area flegrea ** - annamariasummon : RT @laperlaneranera: CTIAP IL CENTRO FRANCESE DI VALUTAZIONE DEI FARMACI RICHIEDE LA RIMOZIONE DI TUTTI E QUATTRO I VACCINI COVID AMPIAMENT… - danalloydthomas : IL CTIAP RICHIEDE LA RIMOZIONE DI TUTTI E QUATTRO I VACCINI COVID - P_Sovranista : IL CTIAP RICHIEDE LA RIMOZIONE DI TUTTI E QUATTRO I VACCINI COVID. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quattro

Agenzia ANSA

... comparto nel quale la cooperazione copre il 58% della produzione italiana e conta almeno... Leggi anche Vino delle coop in controtendenza: l'export cresce nell'anno delCantine di Verona, ......o di un QR code che viene inviato sullo smartphone che viene rilasciato a chi ha già avuto il... in quelle gialle invece è consentito ricevere per una sola volta al giorno fino aamici o ...Dopo diverso tempo in Italia è ufficialmente tornata la zona gialla. Ecco cosa si può fare e cosa è vietato nelle Regioni.COSENZA – “Gli indici che misurano i livelli di impoverimento, aggravati dalla pandemia, ci dicono che il territorio cosentino rischia l’estinzione lavorativa e sociale e che l’enorme divario che sta ...