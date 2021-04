Covid: i siciliani tornano a fidarsi di AstraZeneca, in aumento anche i vaccini agli over 80 (3) (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - La nuova strategia si basa tra l'altro sulla creazione di tre linee di accesso alla vaccinazione: una line destinata all'utenza prenotata, un'open line per gli over 60 non prenotati, una line per i soggetti aventi diritto già muniti di anamnesi precompilata dal proprio medico di base. Alle tre tipologie possono accedere indifferentemente tutti i cittadini over 80, senza alcun vincolo di prenotazione. La riorganizzazione delle linee di afflusso agli hub è entrata in funzione lo scorso 21 aprile e ha ridotto l'attesa dei cittadini consentendo così un importante aumento delle vaccinazioni somministrate giornalmente in Sicilia. In aumento anche gli over 80 che si vaccinano in Sicilia. Ecco i numeri: 315.915 vaccinati, di cui 263.130 tra gli 80 e gli 89 anni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - La nuova strategia si basa tra l'altro sulla creazione di tre linee di accesso alla vaccinazione: una line destinata all'utenza prenotata, un'open line per gli60 non prenotati, una line per i soggetti aventi diritto già muniti di anamnesi precompilata dal proprio medico di base. Alle tre tipologie possono accedere indifferentemente tutti i cittadini80, senza alcun vincolo di prenotazione. La riorganizzazione delle linee di afflussohub è entrata in funzione lo scorso 21 aprile e ha ridotto l'attesa dei cittadini consentendo così un importantedelle vaccinazioni somministrate giornalmente in Sicilia. Ingli80 che si vaccinano in Sicilia. Ecco i numeri: 315.915 vaccinati, di cui 263.130 tra gli 80 e gli 89 anni, ...

