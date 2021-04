Calabria, assembramento in un bar nel Cosentino: i carabinieri multano i poliziotti (Di lunedì 26 aprile 2021) Un assembramento in divisa. A Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, un gruppo di poliziotti del commissariato cittadino è stato pizzicato mentre stava bevendo il caffè al bancone di un bar, senza rispettare le distanze e in violazione delle norme anti-Covid. Da controllori, quindi, sono diventati “controllati”. Ad accorgersi di quanto stava accadendo – come riferiscono alcune testate locali – è stata una pattuglia dei carabinieri: i militari erano entrati a loro volta nel locale per ordinare un caffè, quando si sono ritrovati davanti l’assembramento. Hanno quindi identificato gli agenti di polizia – alcuni in riposo, altri in servizio e con l’abito d’ordinanza – e hanno verbalizzato l’accaduto, disponendo le sanzioni amministrative per assembramento. Il provvedimento è scattato anche per un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Unin divisa. A Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, un gruppo didel commissariato cittadino è stato pizzicato mentre stava bevendo il caffè al bancone di un bar, senza rispettare le distanze e in violazione delle norme anti-Covid. Da controllori, quindi, sono diventati “controllati”. Ad accorgersi di quanto stava accadendo – come riferiscono alcune testate locali – è stata una pattuglia dei: i militari erano entrati a loro volta nel locale per ordinare un caffè, quando si sono ritrovati davanti l’. Hanno quindi identificato gli agenti di polizia – alcuni in riposo, altri in servizio e con l’abito d’ordinanza – e hanno verbalizzato l’accaduto, disponendo le sanzioni amministrative per. Il provvedimento è scattato anche per un ...

Advertising

repubblica : Calabria, assembramento nel bar e i carabinieri multano i poliziotti - giannileft : RT @fattoquotidiano: Calabria, assembramento in un bar nel Cosentino: i carabinieri multano i poliziotti - primaopoitorna : RT @fattoquotidiano: Calabria, assembramento in un bar nel Cosentino: i carabinieri multano i poliziotti - DiDimiero : RT @repubblica: Calabria, assembramento nel bar e i carabinieri multano i poliziotti - sissiisissi2 : RT @fattoquotidiano: Calabria, assembramento in un bar nel Cosentino: i carabinieri multano i poliziotti -