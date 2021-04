Avanti un altro! Pure di sera: probabile la conferma per il prossimo autunno (Di lunedì 26 aprile 2021) Avanti un altro! è un game show storico di casa Mediaset e continua a far divertire migliaia di italiani ogni sera. La nuova edizione va in onda dall'8 marzo 2021 ogni sera su Canale 5 alle ore 18.45. Il gioco a premi condotto da Paolo Bonolis però non va in onda solo nel tardo pomeriggio, infatti al conduttore è stato affidato anche il compito di tenere compagnia ai telespettatoria anche la domenica sera. Le prime due puntate di Avanti un altro! Pure di sera hanno riscosso un enorme successo. Con una media che supera il 15% di share, la trasmissione della domenica sera condotta da Bonolis si dimostra molto apprezzata dal pubblico a casa. Proprio per questo motivo i vertici Mediaset sembrano intenzionati a ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 26 aprile 2021)unè un game show storico di casa Mediaset e continua a far divertire migliaia di italiani ogni. La nuova edizione va in onda dall'8 marzo 2021 ognisu Canale 5 alle ore 18.45. Il gioco a premi condotto da Paolo Bonolis però non va in onda solo nel tardo pomeriggio, infatti al conduttore è stato affidato anche il compito di tenere compagnia ai telespettatoria anche la domenica. Le prime due puntate diundihanno riscosso un enorme successo. Con una media che supera il 15% di share, la trasmissione della domenicacondotta da Bonolis si dimostra molto apprezzata dal pubblico a casa. Proprio per questo motivo i vertici Mediaset sembrano intenzionati a ...

