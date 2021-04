Amici, un’ex allieva del talent sta per diventare mamma! (Di lunedì 26 aprile 2021) L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi Lorella Boccia sta per diventare mamma. A dare la notizia della gravidanza della ballerina è stata la pagina Instagram ufficiale di Verissimo – in cui la ballerina sarà ospite sabato prossimo – tramite una foto di Lorella in cui sorridente accarezza dolcemente il pancione: Il tutto accompagnato dalla didascalia: Lorella Boccia diventerà mamma per la prima volta. Sabato, in esclusiva a Verissimo, ci racconterà tutte le emozioni del magico momento! Lorella quindi ha scelto il programma del sabato pomeriggio, condotto da Silvia Toffanin, per raccontare le prime emozioni della dolce attesa. La ballerina è molto conosciuta e apprezzata non solo per la sua partecipazione ad Amici nelle vesti di allieva, ma anche per aver preso parte al talent per ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 aprile 2021) L’exdidi Maria De Filippi Lorella Boccia sta permamma. A dare la notizia della gravidanza della ballerina è stata la pagina Instagram ufficiale di Verissimo – in cui la ballerina sarà ospite sabato prossimo – tramite una foto di Lorella in cui sorridente accarezza dolcemente il pancione: Il tutto accompagnato dalla didascalia: Lorella Boccia diventerà mamma per la prima volta. Sabato, in esclusiva a Verissimo, ci racconterà tutte le emozioni del magico momento! Lorella quindi ha scelto il programma del sabato pomeriggio, condotto da Silvia Toffanin, per raccontare le prime emozioni della dolce attesa. La ballerina è molto conosciuta e apprezzata non solo per la sua partecipazione adnelle vesti di, ma anche per aver preso parte alper ...

