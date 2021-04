Amici, Giulia Stabile: il terribile retroscena sul suo passato (Di lunedì 26 aprile 2021) Martina Miliddi è stata eliminata da Amici 20 e racconta il suo percorso a Verissimo. La danza è la sua unica vera amica e attualmente con Aka7even è finita perché è concentrata sulla carriera. Ogni volta che balla si sente vicina a suo papà, scomparso a causa di un incidente. «È andato via, l’ho sempre cercato di ricordare con la danza. Se ho bisogno della sua presenza ballo». Poi la confessione su sua madre: «Nella mia vita la mia mamma non è stata lei». Commovente il ricordo del papà Antonio: «Avevo 5 anni quando ho iniziato a danzare, lui mi guardava sempre con gli occhi lucidi. Spero stia guardando quello che sono oggi». Dopo le domande sulla madre spiega: « Il rapporto con mia madre è in silenzio. Ho sempre preferito non dire nulla. La mia madrina, la mia insegnante di danza, mi ha fatto da mamma e papà. Ho vent’anni, a oggi ti dico che il ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 aprile 2021) Martina Miliddi è stata eliminata da20 e racconta il suo percorso a Verissimo. La danza è la sua unica vera amica e attualmente con Aka7even è finita perché è concentrata sulla carriera. Ogni volta che balla si sente vicina a suo papà, scomparso a causa di un incidente. «È andato via, l’ho sempre cercato di ricordare con la danza. Se ho bisogno della sua presenza ballo». Poi la confessione su sua madre: «Nella mia vita la mia mamma non è stata lei». Commovente il ricordo del papà Antonio: «Avevo 5 anni quando ho iniziato a danzare, lui mi guardava sempre con gli occhi lucidi. Spero stia guardando quello che sono oggi». Dopo le domande sulla madre spiega: « Il rapporto con mia madre è in silenzio. Ho sempre preferito non dire nulla. La mia madrina, la mia insegnante di danza, mi ha fatto da mamma e papà. Ho vent’anni, a oggi ti dico che il ...

