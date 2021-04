Amici 20 | Deddy crolla e ha una crisi | serale a rischio per il 18enne?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 26 aprile 2021) Si avvicina la finale di20 per i concorrenti in corsa aldel talent, dove intanto si è registrato unadiventata virale in rete, si tratta di. Il cantante e pupillo di Rudy Zerbi, reduce dal lancio dell’inedito La prima estate nella scuola di Maria De Filippi, è infatti diventato protagonista di un momento di sconforto, mentre si trovava in sala-prove. Nel momento “no”, che potrebbe compromette la sua corsa nella celebre scuola, ilha dato libero sfogo alle sue insicurezze, tra cui quelle ad oggi maturate sulla convinzione di non avere grandi doti canore, per poi svelare la paura più grande legata al rapporto con i genitori. Immagini che stanno destando preoccupazione nei fan del cantante, che farebbero carte false per vederequalificarsi alla ...