Agli Oscar trionfa 'Nomadland', ma la Cina snobba Chloe Zhao (Di lunedì 26 aprile 2021) Chloe Zhao, prima donna asiatica a vincere l'Oscar come migliore regista, è stata cancellata dai social media in mandarino ed è stata ignorata dai media ufficiali, a dispetto del successo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 26 aprile 2021), prima donna asiatica a vincere l'come migliore regista, è stata cancellata dai social media in mandarino ed è stata ignorata dai media ufficiali, a dispetto del successo ...

Advertising

chetempochefa : 'In bocca al lupo agli italiani che concorrono alla notte degli Oscar, in particolare a @LauraPausini.' @fabfazio… - Agenzia_Ansa : Agli #Oscars delusione per l'Italia. Tutti i premi della 93/ma edizione. Tre statuette, tra cui miglior film e migl… - fanpage : #Oscars, Anthony Hopkins, assente alla cerimonia, rende il giusto omaggio a Chadwick Boseman - andivemetyou : RT @yleniaindenial: Laura Pausini praticamente è andata a presenziare agli Oscar non per vincere ma per farsi le foto con attori/attrici ch… - egometc : Margot Robbie agli Oscar patrimonio dell’Unesco sì o sì -