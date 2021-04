Uomini e Donne | Ida Platano | “Ecco cosa provo a vedere Riccardo e Roberta insieme Con Armando …”

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 25 aprile 2021) Come noto alle fan di ““, Idaè tornata in trasmissione dopo essersi leccata le ferite per l’addio diGuarnieri, con cui ha avuto una tormentatissima storia d’amore. E’ pronta a viverne una nuova, ma in un’intervista rilasciata in questi giorni, ha raccontato l’effetto che le fail suo ex felice conDi Padua.: Ida si racconta Intervistata da “Magazine”, la dama ha dichiarato di essere “una nuova Ida“. In particolare è più serena, sicura e forte. Ha anche detto che (in amore) non vorrà più incertezze e non si accontenterà più delle parole (si intuisce che così aveva fatto conGuarnieri), ma vorrà, anzi pretenderà i ...