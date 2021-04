SuperLega, Ceferin minaccia (ancora) Real, Barca e Juve: "Sono terrapiattisti e saranno puniti" (Di domenica 25 aprile 2021) Real Madrid, Barcellona e Juventus, paragonati ai “terrapiattisti” perchè “pensano che la Super League esista”, saranno punti più severamente degli altri club coinvolti nel progetto. La nuova minaccia lanciata dal presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, rilasciata in un’intervista all’edizione domenicale del Mail, lascia intendere come potrebbero anche esserci esclusioni dalle competizioni europee della prossima stagione. Per Ceferin i sei club inglesi “dovrebbero essere trattati con più indulgenza perchè Sono stati il primo gruppo a cambiare idea”. Poi vengono gli altri tre (Atletico Madrid, Milan, Inter) e infine quelli che a suo dire pensano che la Terra sia piatta e che la Super League esista ancora. “C’è una grande differenza ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021)Madrid, Barcellona entus, paragonati ai “” perchè “pensano che la Super League esista”,punti più severamente degli altri club coinvolti nel progetto. La nuovalanciata dal presidente dell’Uefa, Aleksander, rilasciata in un’intervista all’edizione domenicale del Mail, lascia intendere come potrebbero anche esserci esclusioni dalle competizioni europee della prossima stagione. Peri sei club inglesi “dovrebbero essere trattati con più indulgenza perchèstati il primo gruppo a cambiare idea”. Poi vengono gli altri tre (Atletico Madrid, Milan, Inter) e infine quelli che a suo dire pensano che la Terra sia piatta e che la Super League esista. “C’è una grande differenza ...

