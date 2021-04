Selena Gomez ha capito (meglio di molti altri) che Draghi non ha i social (Di domenica 25 aprile 2021) Se si fa eccezione per le reazioni in Spagna (Selena Gomez ha cercato di coinvolgere nella sua iniziativa anche Pedro Sanchez), nessun altro Paese ha interagito maggiormente con il tweet della cantante e attrice (ex Disney Channel) rispetto all’Italia. Selena Gomez ha infatti chiesto a Mario Draghi – così come ad altri leader del pianeta – di riservare le dosi in eccedenza di vaccino anti-Covid ai Paesi che non possono permettersele. Un’iniziativa globale, che si concretizzerà nel concerto Vax Live, che verrà registrato presso il So-Fi Stadium di Los Angeles e che punterà a sensibilizzare il mondo intero sul tema della necessità delle vaccinazioni. Selena Gomez sarà il volto internazionale di rappresentanza proprio per questo evento. LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 25 aprile 2021) Se si fa eccezione per le reazioni in Spagna (ha cercato di coinvolgere nella sua iniziativa anche Pedro Sanchez), nessun altro Paese ha interagito maggiormente con il tweet della cantante e attrice (ex Disney Channel) rispetto all’Italia.ha infatti chiesto a Mario– così come adleader del pianeta – di riservare le dosi in eccedenza di vaccino anti-Covid ai Paesi che non possono permettersele. Un’iniziativa globale, che si concretizzerà nel concerto Vax Live, che verrà registrato presso il So-Fi Stadium di Los Angeles e che punterà a sensibilizzare il mondo intero sul tema della necessità delle vaccinazioni.sarà il volto internazionale di rappresentanza proprio per questo evento. LEGGI ANCHE > ...

