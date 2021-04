Roma, Celerini in strada contro gli assembramenti (Di domenica 25 aprile 2021) Ultimo sabato prima del passaggio in zona Gialla, a Roma Celerini in strada contro gli assembramenti. Cordone di sicurezza intorno a piazza Navona. A Roma Celerini ini strada contro gli assembramenti. Gli agenti si sono posizionati nei pressi della centralissima Piazza Navona per evitare assembramenti nell’ultimo sabato in zona Arancione prima del passaggio del Lazio in zona Gialla. Va detto che la giornata di sabato è stata complicata in diverse città italiane, con molte persone che hanno pensato di anticipare la zona Gialla. E in diverse zone si sono registrati preoccupanti assembramenti, un anticipo di quello che sarà dal prossimo 26 aprile, quando scatterà una sorta di semaforo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 aprile 2021) Ultimo sabato prima del passaggio in zona Gialla, aingli. Cordone di sicurezza intorno a piazza Navona. Ainigli. Gli agenti si sono posizionati nei pressi della centralissima Piazza Navona per evitarenell’ultimo sabato in zona Arancione prima del passaggio del Lazio in zona Gialla. Va detto che la giornata di sabato è stata complicata in diverse città italiane, con molte persone che hanno pensato di anticipare la zona Gialla. E in diverse zone si sono registrati preoccupanti, un anticipo di quello che sarà dal prossimo 26 aprile, quando scatterà una sorta di semaforo ...

