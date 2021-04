Riaperture, Salvini: “Conto alla rovescia per tornare a vivere” (Di domenica 25 aprile 2021) Matteo Salvini torna sulle Riaperture e il coprifuoco. “Oggi in bici al parco con mia figlia, ho dato da mangiare ai miei due figlioli, ora risistemo un po’ casa e faccio un solitario alle carte…poi domani è un altro giorno speriamo che inizi il Conto alla rovescia per tornare a vivere”, dice nel corso di una diretta sui social per lanciare il sito ‘no coprifuoco’. “La battaglia per la libertà la voglio vincere”, rimarca il leader della Lega. “Le battaglie si vincono dentro il governo, contro l’arroganza di chi vede solo rosso”, dice ancora. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 25 aprile 2021) Matteotorna sullee il coprifuoco. “Oggi in bici al parco con mia figlia, ho dato da mangiare ai miei due figlioli, ora risistemo un po’ casa e faccio un solitario alle carte…poi domani è un altro giorno speriamo che inizi ilper”, dice nel corso di una diretta sui social per lanciare il sito ‘no coprifuoco’. “La battaglia per la libertà la voglio vincere”, rimarca il leader della Lega. “Le battaglie si vincono dentro il governo, contro l’arroganza di chi vede solo rosso”, dice ancora. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fattoquotidiano : Salvini torna ad attaccare le restrizioni e lancia la pagina ‘no coprifuoco’: “Le riaperture non bastano” - fattoquotidiano : Non ha aspettato nemmeno un giorno, Matteo Salvini, per riprendere a bombardare il governo Draghi. E ad alzare la p… - NicolaPorro : ?? Virologi e giornalisti contro le #riaperture, l’assurdo rinvio a giudizio di #Salvini, l’immane spreco dei… - TimoneDi : RT @DelpapaMax: Tenete d'occhio anche questo. Chissà perché considerato bravo. Crozza, PD, voleva lockdown totale tutta estate, lui obbedis… - ZenatiDavide : Salvini torna ad attaccare le restrizioni e lancia la pagina ‘no coprifuoco’: “Le riaperture non bastano”: Salvini… -