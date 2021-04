Quando il catcalling lo fanno gli stranieri non conta (Di domenica 25 aprile 2021) Si fa un gran parlare di catcalling e ragazze importunate. Maschilismo e machismo tossici. Quando però lo fanno gli stranieri e a pagare sono gli italiani non conta per i media. E nemmeno per i movimenti femministi, non una di meno et similia. I politici che normalmente fanno a gomitate per farsi fotografare con vittime presunte di razzismo stavolta sono spariti. Ricordiamo l’atleta colpita da un uovo che “rischiava di perdere un occhio”: che polverone che sollevò. I politici facevano a gara a chi solidarizzava di più. Salvo poi defilarsi Quando fu appurato che l’autore del lancio era figlio di un esponente PD, e sotto la benda l’occhio stava benissimo. Stavolta invece a Michele sarebbe bastato che il fendente fosse cinque centimetri più in alto, e lui l’occhio ce ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021) Si fa un gran parlare die ragazze importunate. Maschilismo e machismo tossici.però loglie a pagare sono gli italiani nonper i media. E nemmeno per i movimenti femministi, non una di meno et similia. I politici che normalmentea gomitate per farsi fotografare con vittime presunte di razzismo stavolta sono spariti. Ricordiamo l’atleta colpita da un uovo che “rischiava di perdere un occhio”: che polverone che sollevò. I politici facevano a gara a chi solidarizzava di più. Salvo poi defilarsifu appurato che l’autore del lancio era figlio di un esponente PD, e sotto la benda l’occhio stava benissimo. Stavolta invece a Michele sarebbe bastato che il fendente fosse cinque centimetri più in alto, e lui l’occhio ce ...

