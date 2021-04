PlayStation | i fan chiedono a gran voce i titoli PSX | PS2 e PS3 nello store PS5

(Di domenica 25 aprile 2021) GameSpot ha recentemente condotto un nuovo sondaggio, nel quale chiedeva alla propria community di votare l'update più desiderato su5, l'aggiornamento o la novità più utile o attesa. C'erano parecchie opzioni da votare, ma il risultato finale non ha lasciato dubbi: fra i 93.105 votanti, ben il 72% ha chiesto al'arrivo dei giochi PSX, PS2 e PS3 sullo5. Una votazione quasi univoca, segno che i giocatori siano più interessati a mantenere intatta la storia, piuttosto che ottenere una delle altre funzioni espresse nel sondaggio, seppur decisamente utili: solo il 16% ha infatti votato per il Quick Resume, la feature chiave di Xbox Series X e solo il 7% desidera la gestione in cartelle. Leggi altro...

