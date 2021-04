Piera Maggio, chi è la mamma di Denise Pipitone (Di domenica 25 aprile 2021) Piera Maggio è tristemente conosciuta per la tragica vicenda sulla sparizione di sua figlia, Denise Pipitone. Era il settembre 2004 e la bambina, di soli quattro anni, scompare a Mazara del Vallo mentre gioca davanti casa. Dopo le vicende delle ultime settimane che l’hanno vista nuovamente protagonista, Piera sarà ospite da Mara Venier a Domenica In. Denise nasce dalla relazione extraconiugale che Piera Maggio ha avuto con Pietro Pulizzi. Dopo la scomparsa della piccola, la donna non si è mai data per vinta portando avanti un’ estenuante battaglia che tutt’ora conduce: Piera non si è mai arresa e ha sempre continuato a cercare la figlia. Piera Maggio, vita privata e la scomparsa della piccola ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021)è tristemente conosciuta per la tragica vicenda sulla sparizione di sua figlia,. Era il settembre 2004 e la bambina, di soli quattro anni, scompare a Mazara del Vallo mentre gioca davanti casa. Dopo le vicende delle ultime settimane che l’hanno vista nuovamente protagonista,sarà ospite da Mara Venier a Domenica In.nasce dalla relazione extraconiugale cheha avuto con Pietro Pulizzi. Dopo la scomparsa della piccola, la donna non si è mai data per vinta portando avanti un’ estenuante battaglia che tutt’ora conduce:non si è mai arresa e ha sempre continuato a cercare la figlia., vita privata e la scomparsa della piccola ...

