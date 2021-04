Moto2, GP Spagna: Taiga Hada al posto di Barry Baltus a Jerez (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo essere stato sostituito nel Gran Premio di Portimao dall'inglese Fraser Rogers , a Jerez de la Frontera il belga Barry Baltus non sarà ancora pronto per tornare in sella alla sua NTS del team RW ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo essere stato sostituito nel Gran Premio di Portimao dall'inglese Fraser Rogers , ade la Frontera il belganon sarà ancora pronto per tornare in sella alla sua NTS del team RW ...

