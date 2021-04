LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2021 in DIRETTA: 70 km all’arrivo, si entra nel vivo (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 Va detto che mancano ancora 70 km, forse troppi per sperare di poter vincere con un attacco da lontano. 15.11 Il belga Van der Sande è il primo a rispondere a Van Avermaet, ma entrambi vengono ripresi. Non sono attacchi decisi. 15.10 Scatta il campione olimpico Greg Van Avermaet! Prova a portare via un gruppetto di contrattaccanti! 15.09 Attenzione perché sulla Cote de Desnié qualcosa potrebbe succedere. 1,6 km all’8,1% di pendenza media. 15.08 Si fa vedere nelle prime posizioni del gruppo il veterano Philippe Gilbert (Lotto Soudal). 15.07 La prossima salita sarà la Cote de Desnié. 15.05 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questi ultimi 75 km della ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 Va detto che mancano ancora 70 km, forse troppi per sperare di poter vincere con un attacco da lontano. 15.11 Il belga Van der Sande è il primo a rispondere a Van Avermaet, mambi vengono ripresi. Non sono attacchi decisi. 15.10 Scatta il campione olimpico Greg Van Avermaet! Prova a portare via un gruppetto di contrattaccanti! 15.09 Attenzione perché sulla Cote de Desnié qualcosa potrebbe succedere. 1,6 km all’8,1% di pendenza media. 15.08 Si fa vedere nelle prime posizioni del gruppo il veterano Philippe Gilbert (Lotto Soudal). 15.07 La prossima salita sarà la Cote de Desnié. 15.05 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questi ultimi 75 km della ...

Advertising

SkySport : Liegi-Bastogne-Liegi LIVE: 7 in fuga, c'è anche un italiano #SkySport #Ciclismo #LiegiBastogneLiegi - infoitsport : LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile in DIRETTA: Demi Vollering non fallisce! Battuta Van Vlauten, podio per Longo B… - sportli26181512 : Liegi-Bastogne-Liegi 2021, la diretta degli ultimi chilometri: Edizione numero 107 della Liegi-Bastogne-Liegi. Alap… - Eurosport_IT : -100 KM AL TRAGUARDO ?????? ?? Segui LIVE la Liegi-Bastogne-Liegi: - zazoomblog : LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2021 in DIRETTA: sette corridori in fuga. All’attacco c’è anche Rota - #Liegi-Bastogne-L… -