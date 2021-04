L'Italia riapre, ma è scontro sul coprifuoco, il Pd attacca Salvini per la raccolta firme (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Non c'è pace nella maggioranza di governo. La conferma del coprifuoco alle 22, nonostante il via libera alla riapertura dei ristoranti all'aperto anche a cena, continua a surriscaldare il clima interno. Alla viglia del ritorno in 'giallo' di 15 Regioni, e dei bar e ristoranti che rialzano le saracinesche, si consuma la battaglia a a distanza tra il segretario del Pd, Enrico Letta, e il leader della Lega Matteo Salvini. Dopo lo 'strappo' in Cdm la scorsa settimana, con l'astensione dei ministri leghisti sul nuovo decreto Covid che stabilisce la road map delle riaperture, non si placa la polemica sul nodo dello stop agli spostamenti dalle 22 alle 5. Salvini torna alla carica e lancia una raccolta firme contro il coprifuoco Torna alla carica Salvini che già in ... Leggi su agi (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Non c'è pace nella maggioranza di governo. La conferma delalle 22, nonostante il via libera alla riapertura dei ristoranti all'aperto anche a cena, continua a surriscaldare il clima interno. Alla viglia del ritorno in 'giallo' di 15 Regioni, e dei bar e ristoranti che rialzano le saracinesche, si consuma la battaglia a a distanza tra il segretario del Pd, Enrico Letta, e il leader della Lega Matteo. Dopo lo 'strappo' in Cdm la scorsa settimana, con l'astensione dei ministri leghisti sul nuovo decreto Covid che stabilisce la road map delle riaperture, non si placa la polemica sul nodo dello stop agli spostamenti dalle 22 alle 5.torna alla carica e lancia unacontro ilTorna alla caricache già in ...

Advertising

Lily36302206 : RT @Maurizi61488550: Dal 26 aprile torna la zona gialla e l’Italia riapre: cosa prevede il nuovo decreto - LKynes4 : RT @lucabattanta: il pass non c’è e per passare tra regioni diverse rosse o arancioni c’è e rimarrà l’autocertificazione. Perché tgcom menz… - marcomascioli1 : RT @sportmediaset: #Mediaset sostiene l'Italia che oggi riapre ???? La libertà di domani dipende da tutti noi ???? Non abbassiamo la guardia e… - domenicoabate4 : L'Italia riapre, botta e risposta Letta-Salvini sul coprifuoco - sportmediaset : #Mediaset sostiene l'Italia che oggi riapre ???? La libertà di domani dipende da tutti noi ???? Non abbassiamo la guard… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia riapre L'Italia riapre, da lunedì 15 Regioni in zona gialla: le nuove regole L'Italia riapre da lunedì 26 aprile . Ripartono le attività all'aperto, dallo spettacolo alla ristorazione . Ma con il coprifuoco alle 22. Gli studenti di tutte le scuole e le università tornano in ...

Oscar: secondo Variety Laura Pausini merita di vincere ... ha ricordato la cantante, orgogliosa di rappresentare l'Italia alla cerimonia 2021. Nel 1999 'The ... chi contende la statuetta a Laura Pausini e Pinocchio Il cinema riapre. Intanto un'epoca è passata

L'Italia riapre, botta e risposta Letta-Salvini sul coprifuoco Rai News “Nomadland” vola verso gli Oscar E l’Italia fa il tifo per la Pausini Questa notte l’assegnazione delle statuette: l’opera di Chloe Zhao è la favorita Laura in corsa con il brano ”Io sì”. Il Pinocchio di Garrone candidato per i costumi ...

Acquario di Genova aperto dal 26 aprile: prezzi, orari, sconti e misure per la visita Genova - Con il ritorno della Liguria in zona gialla da lunedì 26 aprile 2021, Acquario di Genova e Galata Museo del Mare riaprono le porte al pubblico. L'Acquario di Genova è aperto sette giorni su s ...

L'da lunedì 26 aprile . Ripartono le attività all'aperto, dallo spettacolo alla ristorazione . Ma con il coprifuoco alle 22. Gli studenti di tutte le scuole e le università tornano in ...... ha ricordato la cantante, orgogliosa di rappresentare l'alla cerimonia 2021. Nel 1999 'The ... chi contende la statuetta a Laura Pausini e Pinocchio Il cinema. Intanto un'epoca è passataQuesta notte l’assegnazione delle statuette: l’opera di Chloe Zhao è la favorita Laura in corsa con il brano ”Io sì”. Il Pinocchio di Garrone candidato per i costumi ...Genova - Con il ritorno della Liguria in zona gialla da lunedì 26 aprile 2021, Acquario di Genova e Galata Museo del Mare riaprono le porte al pubblico. L'Acquario di Genova è aperto sette giorni su s ...