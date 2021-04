Lazio-Milan, Pioli: “Romagnoli titolare? Tomori ha avuto un piccolo problema” (Di domenica 25 aprile 2021) Stefano Pioli, alla vigilia di Lazio-Milan, ha parlato delle condizioni di Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori. L'inglese ha un piccolo problema Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 aprile 2021) Stefano, alla vigilia di, ha parlato delle condizioni di Alessioe Fikayo. L'inglese ha un

Advertising

FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - AntoVitiello : #Milan, #Bennacer recupera per la #Lazio, difficile #Hernandez e #Ibrahimovic (Zlatan oggi personalizzato ma ci proverà fino all'ultimo) - forumJuventus : SuperLega, 11 squadre di Serie A scrivono a Dal Pino per chiedere provvedimenti contro Juve, Inter e Milan. Non fir… - Lazialita1985 : Le parole di #Pioli in conferenza stampa alla vigilia di #LazioMilan #Lazialità - MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e Padovan in studio ?? Seguiremo live Fiorentina-Juventus e In… -