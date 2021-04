Inter, Altobelli: «Scudetto? Juve e Milan perdono punti continuamente» (Di domenica 25 aprile 2021) Alessandro Altobelli, ex attaccante di Inter e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla squadra di Conte Alessandro Altobelli avvisa l’Inter: nessuna scaramanzia per lo Scudetto. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. «Mi chiedo: ma quale paura dovremmo avere? Quale scaramanzia, con dieci punti di vantaggio sulla seconda a questo punto del campionato? Se non dovessimo prenderci questo Scudetto, vuol dire che l’Inter non ne vincerà mai più un altro nella sua storia. E poi non vedo dietro squadre che stanno correndo, sia il Milan sia la Juventus perdono continuamente punti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Alessandro, ex attaccante dintus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla squadra di Conte Alessandroavvisa l’: nessuna scaramanzia per lo. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. «Mi chiedo: ma quale paura dovremmo avere? Quale scaramanzia, con diecidi vantaggio sulla seconda a questo punto del campionato? Se non dovessimo prenderci questo, vuol dire che l’non ne vincerà mai più un altro nella sua storia. E poi non vedo dietro squadre che stanno correndo, sia ilsia lantus». L'articolo proviene da Calcio News 24.

