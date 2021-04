Formazioni ufficiali Benevento Udinese | le scelte degli allenatori

(Di domenica 25 aprile 2021) Ledimatch valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Montipó; Caldirola, Glik, Barba; Depaoli, Dabo, Viola, Hetemaj, Improta; Sau, Lapadula. All. Inzaghi(3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti L'articolo proviene da Calcio News 24.

BENEVENTO (3 - 5 - 2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Dabo, Improta; Sau, Lapadula. All. Inzaghi F. UDINESE (3 - 5 - 1 - 1) : Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti BENEVENTO - Dopo aver ottenuto due soli punti nelle ultime quattro partite il Benevento di Pippo Inzaghi va a caccia di punti salvezza nell'anticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A.