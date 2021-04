Fiorentina-Juventus, Iachini: “Continuare su questa strada. Bisognava liberare un po’ la testa” (Di domenica 25 aprile 2021) Giuseppe Iachini ha commentato ai microfoni di Sky Sport il prezioso pareggio ottenuto per 1-1 in casa contro la Juventus: “Dopo cinque mesi ho trovato i ragazzi un po’ più preoccupati rispetto a inizio campionato. La testa fa tanto in questo mestiere, dovevamo lavorare sulle conoscenze che avevamo e ritrovare solidità. Allo stesso tempo Bisognava liberare un po’ la testa, se giochi con qualche timore fai il passo indietro e non avanti. Dobbiamo Continuare su questa strada, cercando di fare più punti possibili”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. (in aggiornamento) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Giuseppeha commentato ai microfoni di Sky Sport il prezioso pareggio ottenuto per 1-1 in casa contro la: “Dopo cinque mesi ho trovato i ragazzi un po’ più preoccupati rispetto a inizio campionato. Lafa tanto in questo mestiere, dovevamo lavorare sulle conoscenze che avevamo e ritrovare solidità. Allo stesso tempoun po’ la, se giochi con qualche timore fai il passo indietro e non avanti. Dobbiamosu, cercando di fare più punti possibili”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. (in aggiornamento) SportFace.

