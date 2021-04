Chiara Nasti e le parole sulla relazione con Zaniolo | “Non sto passando un bel periodo”

Leggi su kronic

(Di domenica 25 aprile 2021)è crollata sui social, concedendosi cosi ad uno sfogo molto importante riguardo la suacon(Instagram)Sono settimane che, all’interno del panorama gossip italiano, si parla tanto della storia d’amore che vede protagonistie Nicolò. Lei, influencer napoletana esplosiva, che da anni sui social ha racconto milioni di follower che la seguono in maniera costante (e spesso anche molto critica). Dall’altra parte quello che viene definito da molto il futuro capitano della Roma, il talento che sarà in grado di prendere l’eredità di altri campioni come Francesco Totti o Daniele De Rossi. Al momento, però,è ai box per infortunio, anche se il suo rientro ...